Roma-Juventus, altro infortunio per Celik: al suo posto Nelsson

Dura 72 minuti la gara di Zeki Celik che proprio oggi tornava in campo dopo circa un mese. Il terzino giallorosso era stato ai box per una lesione al bicipite femorale e anche contro la Juventus ha alzato bandiera bianca. Problema fisico e ha chiesto subito il cambio: al suo posto è entrato Nelsson. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità del problema muscolare. Tra 7 giorni c'è in programma il derby. La Lazio, invece, rischia di perdere Nuno Tavares.