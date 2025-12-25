Lorenzo Pellegrini è a rischio per la sfida di lunedì contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà il numero 7 ieri in allenamento si è fermato per un problema al quadricipite, si teme uno stiramento. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Una pessima notizia per Gasperini che potrebbe non averlo a disposizione contro De Rossi. In caso di forfait pronto a tornare sulla trequarti Dybala che farà coppia con Soulé. Domani sono attesi in gruppo Hermoso e Dovbyk. Gasp spera di ritrovare anche Bailey.