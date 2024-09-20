VIDEO - De Rossi: "Non conoscevo Dahl e Le Fée. Sono colpi di Ghisolfi"

Buone notizie per Ivan Juric e la Roma: Enzo Le Fée è guarito dalla distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediata nella partita con l'Empoli lo scorso 25 agosto e nei prossimi giorni tornerà in gruppo. Per il momento continuerà ad allenarsi a parte per recuperare al 100%. Il centrocampista francese ha giocato solamente 89 minuti totali con la maglia giallorossa e spera di poter dimostrare tutte le sue qualità sotto la guida del nuovo tecnico croato, che con il suo stile di gioco potrebbe senza dubbio esaltarlo.