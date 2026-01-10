Roma, altro infortunio in attacco: si ferma Ferguson. Gasp: “È una forte contusione”

Non si ferma l'emergenza in attacco per la Roma. Al 37' del match col Sassuolo è costretto ad alzare bandiera bianca anche Ferguson che dopo un duro colpo preso da Idzes sulla zona lombare (un altro lo aveva preso qualche minuto prima) si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Al suo posto El Shaarawy. Queste le parole di Gasperini nel post-partita: "Ha preso una botta, una contusione forte. Vedremo domani. E' stato sfortunato. Sono colpi dolorosi che ti semi-paralizzano. Ne ha preso più di uno. Dispiace per lui. Non penso sia un guaio muscolare che richieda giorni, ma sicuramente è doloroso". Altri problemi per Gasperini che non ha a disposizione neanche Dovbyk, Pellegrini, Bailey e Baldanzi. Gli ultimi due potrebbero tornare col Torino martedì in Coppa Italia. Tempi di recupero più lunghi per gli altri che torneranno solamente a fine mese. In panchina oggi come unico cambio per il ruolo di centravanti c'è il classe 2009 Arena. La speranza è che domani arrivi finalmente il 'sì' di Raspadori.