Infantino: “Un grande abbraccio a Zaniolo, tornerà più forte di prima”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato in occasione dell’incontro con Gravina a Palazzo Chigi. Queste le sue parole sull’infortunio di Zaniolo: “Esiste un’assicurazione da sette-otto anni. Fino ad oggi ha funzionato bene. Se non c’è l’infortunio non c’è la problematica. Ci sono stati degli infortuni e approfitto per mandare un grande abbraccio a Zaniolo per l’infortunio che ha subito, ma tornerà più forte di prima. Quando ci sono questi problemi ci si pongono delle domande come se è giusto o no giocare. Non ci sono risposte chiare, ma penso che dobbiamo imparare e pensare a come si può ridurre il numero di partite più in generale ma facendole più rilevanti dando maggiori giorni di recupero. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio“.