Incredibile Malatyaspor: la maglia è identica a quella della Roma 2019-2020 – FOTO

In Turchia c’è un club che quest’anno indosserà una maglia identica a quella della Roma 2019-2020. È il Malatyaspor, club che milita in Super Lig. La società ha già messo in vendita sul proprio store ufficiale una divisa targata Nike uguale a quella bianca con il fulmine giallorosso che attraversa la maglia dalla spalla destra al fianco destro. Tantissime le critiche arrivate sia dai tifosi di casa che da quelli della Roma, che hanno immediatamente notato l’incredibile somiglianza. Adesso possibili multe alla società e al presidente Adil Gevrek.