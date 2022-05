Incontro speciale a Trigoria: Mourinho e la squadra ospitano Andrea Terriaca

Il post Instagram del preparatore calcistico, che questa mattina è stato ospite a Trigoria incontrando diversi giocatori giallorossi e anche il tecnico portoghese

Questa mattina, in occasione dell'allenamento a Trigoria, José Mourinho e la squadra hanno ospitato nel centro sportivo giallorosso Andrea Terriaca, membro dello staff di Play Foot Volley, preparatore della Petriana e del Trastevere calcio a 5. Questa la didascalia del post apparso sul proprio profilo ufficiale Instagram in cui si può sfogliare una galleria di foto con il tecnico portoghese e vari giocatori della Roma, con un ringraziamento speciale a Zaniolo: "Mattinata perfetta con i nostri eroi con la speranza che la mia visita possa essere un forte stimolo per raggiungere gli obbiettivi che questa fantastica società si è prefissata. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff del centro tecnico Fulvio Bernardini e della Roma per la meravigliosa accoglienza e per l'opportunità che mi ha dato. Un ringraziamento speciale volevo farlo a Zaniolo che mi ha donato con grande naturalezza e affetto una maglia con un significato davvero speciale per me.