Può essere oggi una giornata importante per il futuro della Roma. Sono le ore infatti in cui Tony D'Amico diventerà il nuovo ds giallorosso e già da martedì si è cominciato a muovere. Come racconta il 'Corriere della Sera', infatti, lo stesso D'Amico (dopo una pec inviata dall'Atalanta con cui si notificava l'interruzione del rapporto) si è spostato da Bergamo a Torino, dove ha incontrato proprio Gian Piero Gasperini. Non solo, perché nelle prossime ore è prevista una videoconferenza tra il ds e Ryan Friedkin (atteso di nuovo nella capitale a breve) per formalizzare l'accordo. Alla call potrebbe partecipare anche Gasperini, che per questo motivo - in prospettiva del possibile 'incontro' con la dirigenza - ha dovuto rinunciare al viaggio a Pescara. Oggi infatti il tecnico romanista era atteso in Abruzzo per ricevere il Premio Galeone.