Inchiesta arbitri, convocato Butti. Nel 2024 lo sfogo di De Rossi: “Non ci ha aiutato”

Al centro delle indagini che hanno scosso il calcio italiano rimangono Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni , ma l' inchiesta sulle presunte " designazioni pilotate " e sui possibili " condizionamenti " in sala VAR si allarga. La Procura di Milano chiama in causa la Serie A e nei prossimi giorni verrano ascoltati anche altri testimoni per fare chiarezza e raccogliere ulteriori elementi. Tra questi - come riporta La Repubblica - potrebbe esserci anche Andrea Butti , head of competitions and operations (ovvero il responsabile dei calendari di Serie A). L'ex Inter che alcuni tifosi giallorossi ricorderanno bene dopo lo sfogo di De Rossi che, nell'aprile del 2024, lo menzionò criticando la gestione del recupero di Udinese-Roma . Partita che il club giallorosso avrebbe voluto giocare più tardi per poter preparare al meglio la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

"Mi spiace che il capo delle competizioni, che è un uomo di calcio, che è Butti, che è stato nell'Inter per tanti anni, ha partecipato alla cavalcata dell'Inter del Triplete, non ci abbia aiutato e capito. Sa benissimo quanto un giorno in più o un giorno in meno, anche solo sui viaggi, possano essere determinanti per una squadra". Queste le parole dell'ex allenatore giallorosso, infuriato per un precedente che fino a quel momento non si era mai visto - soprattutto in campionati come Ligue 1 o Bundesliga.