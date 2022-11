Inaugurato all’Ardeatino il murale in onore di Ennio Morricone

È stato inaugurato in mattinata, nello storico quartiere Ardeatino, il murale in onore di Ennio Morricone. Nella giornata in cui il grande direttore d’orchestra avrebbe compiuto 94 anni. L’opera è stata realizzata dallo street artist Lucamaleonte e il design è stato scelto dai tifosi tramite un sondaggio sul sito di Socios. La realizzazione si trova su una facciata di una palazzina in piazza Lorenzo Lotto 43. Il club ha voluto rendere omaggio ad un tifoso della Roma che viene considerato uno dei più grandi compositori della storia. Le sue musiche sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Morricone ha vinto nel 2016 un Oscar oltre a tre Grammy Awards, tre Golden Globe, sei BAFTA e dieci David di Donatello. Amava la Roma e la considerava “una cosa seria”. I suoi idoli erano Masetti, Bernardini, Amadei, Da Costa, Losi e ovviamente Totti. Morì il 6 luglio 2020 e la squadra giallorossa scese in campo contro il Parma, tre giorni dopo, con una scritta sulla maglia “Grazie Maestro”. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale che in precedenza aveva omaggiato personaggi dello spettacolo come Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone. Presente anche Francesco Pastorella, Direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma. Sotto al disegno è stata messa una targa con una sua celebre frase: “La Roma e’ una squadra da sempre con un carattere internazionale ma che sentimentalmente e’ racchiusa nei propri rioni. E’ una squadra aperta alla gente, ma che ha la capacità di essere globale. La Roma rappresenta la città”.