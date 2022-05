Inaugurato a Centocelle il murale in onore di Sergio Leone

L’opera, promossa dall’As Roma e dall’Ater con il patrocinio della regione Lazio, rientra tra le iniziative messe in campo dal club giallorosso per i 150 anni di Roma Capitale

Nella mattinata di oggi a Centocelle è stato inaugurato il murale in onore di Sergio Leone. Uno tra i più grandi registi e sceneggiatori della storia del cinema italiano e mondiale. Il suo più grande successo è: “C’era una volta in America”, un film che ha profondamente rinnovato il lessico dei gangster movie. Romano Doc e “trasteverino”, Sergio Leone è un’icona della capitale e la società giallorossa ha voluto rendergli omaggio a 33 anni dalla sua scomparsa. La sua regia ha fatto scuola e ha contribuito alla rinascita del western negli anni sessanta. L’opera, promossa dall’As Roma e dall’Ater con il patrocinio della regione Lazio, rientra tra le iniziative messe in campo dal club giallorosso per i 150 anni di Roma Capitale. È stata realizzata dallo street artist Lucamaleonte come gli altri murales di Alberto Sordi, Gigi Proietti, Anna Magnani e Lando Fiorini. Soddisfazione anche dei Friedkin che conoscevano personalmente Sergio Leone. La realizzazione si trova su una facciata di una palazzina in Via Tor de Schiavi 261. Qualche cittadino non ha gradito urlando a gran voce che il quartiere necessita di altri servizi e non di murales.