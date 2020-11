Inarrestabile Mkhitaryan, ancora tra i migliori del weekend di Serie A – FOTO

Il treno armeno non si ferma più. Altro weekend da sogno per Mkhitaryan, che tra la sfida di Marassi con il Genoa e il match di ieri con il Parma ha collezionato ben cinque gol. L’ottimo periodo di forma è confermato anche dal portale statistico Who Scored, che ha inserito ancora una volta Mkhitaryan nella top 11 del weekend di Serie A. Con una valutazione di 9,0 il calciatore giallorosso forma insieme a Rodrigo De Paul dell’Udinese una cerniera a due di centrocampo tutta talento e fantasia. Per il resto tanta Juventus, con Cuadrado, Bernardeschi, Demiral e Ronaldo. Premiati per Milan e Sassuolo rispettivamente Theo Hernandez e Berardi, grande assente invece Zlatan Ibrahimovic.