In vendita oggi le maglie speciali con la patch “La Roma non si discute, si ama”

Nella giornata di oggi, a partire dalle ore 12, presso l’AS Roma Store di via del Corso sarà possibile acquistare le undici maglie indossate nella partita contro la Sampdoria, con la patch “La Roma non si discute, si ama” sul petto. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato:

“Sabato 13 febbraio, presso l’AS Roma Store di via del Corso, saranno messe in vendita 11 maglie Matchday Authenticated di Roma-Sampdoria, con la patch ‘La Roma non discute, si ama’ sul petto.

L’iniziativa prosegue nell’omaggio a Renato Rascel, ideatore della frase che è stata stampata sulle maglie dei giallorossi in occasione di Roma-Sampdoria del 3 gennaio 2021, a 30 anni dalla scomparsa del grande artista.

La vendita partirà alle ore 12:00. Le maglie da collezione saranno contenute in una speciale teca di plexiglass con targhetta descrittiva. Il prezzo di ognuna sarà di 400€.

Le maglie, Matchday Authenticated, sono quelle di: Bruno Peres, Henrikh Mkhitaryan, Riccardo Calafiori, Carles Perez, Bryan Cristante, Amadou Diawara, Federico Fazio, Juan Jesus, Marash Kumbulla, Borja Mayoral, Davide Santon.

Un’occasione da non perdere per tutti i collezionisti!”