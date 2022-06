In cattedra con la maglia della Roma, la promessa mantenuta del prof di Rotterdam

Robert Visscher, insegnante di Rotterdam ma tifoso della Roma aveva promesso ai suoi alunni (sostenitori del Feyenoord) che se i giallorossi avessero vinto il trofeo avrebbe indossato la loro casacca. E così è stato

Non sarà stato un mese di maggio facile per Robert Visscher, insegnante di Rotterdam ma tifoso della Roma. Giovedì scorso, però, dopo la vittoria giallorossa della Conference si è preso la sua rivincita. "Sono olandese ma ho studiato in Italia - ha detto alla Gazzetta dello Sport il 23 maggio - lì mi sono innamorato della Capitale e dei giallorossi. Dal momento che vivo a Rotterdam, tutti i miei alunni sono tifosi del Feyenoord. Ho promesso loro che, in casa di vittoria della Roma, farò lezione con addosso la maglia della Magica…”. E sì, l’ha fatto davvero. “Fortunatamente, i miei ragazzi erano preparati emotivamente, anche perché sapevano che non scherzavo affatto. Era una promessa, dovevo mantenerla" ha continuato il docente universitario che ha anche raccontato di aver perso anche alcuni alunni. Alcuni di loro, una volta visto Robert vestito di giallorosso, hanno ben pensato di girare i tacchi e tornare nel corridoio. “Just a joke – smorza Visscher -. Poco dopo sono tornati e si sono congratulati per la vittoria della Roma". Il corso di Robert si chiama “Workshop Tekst” e consiste in una serie di attività volte ad insegnare agli studenti come intervistare qualcuno: "Nelle prossime lezioni, dovranno simulare un’intervista a un personaggio famoso. Ho deciso i nomi dei tre soggetti tra i quali potranno scegliere: Bijlow (il portiere del Feyenoord, ndr), Karsdorp e Zaniolo. Loro, però, ancora non lo sanno…”.