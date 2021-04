In attesa del Manchester è vittoria di introiti: la Roma supera i 100 milioni

Le casse giallorosse respirano: i ricavi della stagione 2020-21 dovrebbero raggiungere la tripla cifra

L'Europa League può far ricca la Roma. Grazie alle semifinali i giallorossi hanno incassato quasi 15 milioni di euro, che potrebbero diventare circa 80 in caso di vittoria a Danzica, tra conquista del trofeo e qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, come spiega "Il Sole 24 ore", anche se l'avventura europea si fermasse col Manchester United, è probabile che gli introiti totali del club giallorosso tornino sopra la soglia dei 100 milioni. Una quota sempre raggiunta negli ultimi anni, eccezion fatta per l'ultimo, quando gli incassi registrati furono "solo" 80 milioni. La cifra record è rappresentata dai 128 milioni della stagione 2017-18, quella della semifinale di Champions con il Liverpool. Ma con l'approdo in finale, calcolando pure i vari introiti della scorsa stagione, "rinviati" in questo bilancio, la Roma potrebbe addirittura superarla.