Immobile: “Roma e Juve in finale sarebbe importante per il calcio italiano”

Nei prossimi giorni saranno ben 5 le squadre italiane impegnate in delle semifinali Europee. Inter e Milan si sfideranno nell'euro-derby valido per un posto in finale di Champions, Roma e Juventus saranno impegnate in Europa League, mentre la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato contro il Basilea in Conference. Tra tutte queste squadre, non c'è la Lazio. Oggi, intervistato dopo aver ricevuto il premio Vincenzo Margiotta, Immobile ha parlato della condizione dei biancocelesti e della situazione europea delle avversarie. Queste le sue parole: