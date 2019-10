Immobile: “Per il quarto posto ce la giocheremo con Roma, Napoli e Atalanta”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, autore ieri sera di una doppietta contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alle squadre impegnate nella corsa Champions: “Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli e l’Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Credo sia importante la continuità, se fai quello, puoi andare avanti. Poi, mi piacerebbe andare avanti in Europa League, è una competizione che mi affascina”.