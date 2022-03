Immobile: “La Roma sarà arrabbiata per il pareggio di Udine, saremo pronti”

Le parole dell'attaccante

Redazione

Ciro Immobile ha commentato il momento della Lazio facendo riferimento anche al derby di domenica. Queste le sue parole:

IMMOBILE A SKY

Avete scavalcato Atalanta e Roma, il modo migliore per arrivare al derby? "E' un campionato complicato in tutte le zone della classifica. Dobbiamo essere concentrati. Nella settimana del derby i tifosi si aspettano molto da noi. Troveremo una Roma arrabbiata per il pareggio di Udine ma saremo pronti".

IMMOBILE A DAZN

Vi sentite più forti di Atalanta e Roma? "Ci sentiamo bene. Bisogna affrontare le partite con umiltà lottando l'uno per l'altro in modo da porre le basi per il futuro. Lo stiamo facendo e stiamo esprimendo un calcio divertente".

Com'è la settimana del derby per te? "Incontro tanti tifosi della Roma che mi chiedono di non giocare. Ci sta lo sfottò, quando è di qesto tipo è anche divertente. So quanto tengono i tifosi alla partita e faremo del nostro meglio per vincere".