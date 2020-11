Immobile: “Difficile scegliere tra Totti e Del Piero, sono come carbonara e amatriciana”

Protagonista di una live su “Twitch” sul suo canale ufficiale, Ciro Immobile ha risposto alle tante domande dei suoi followers. Tra i diversi commenti, da sottolineare quello di utente che gli ha chiesto di scegliere tra due grandi numeri dieci del calcio italiano: Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Questa la risposta dell’attaccante della Lazio: “E’ difficile sceglierne uno, è come scegliere fra carbonara e amatriciana“.

In passato, il centravanti biancoceleste aveva definito Totti una leggenda. Tra i due c’è un buon rapporto: ad aprile si erano affrontati su FIFA 20 per beneficienza assieme ad altri ex calciatori come Cassano e Materazzi.