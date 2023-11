Ilary Blasi sbarca su Netflix: il 24 novembre fuori il docufilm “Unica”

Da sempre nel mondo dello spettacolo, la carriera di Ilary Blasi si arricchisce con una nuova apparizione Tv. Dal 24 novembre infatti, su Netflix sarà disponibile il docufilm sulla vita della showgirl, ex di Francesco Totti, intitolato "Unica". Impossibile non far tornare alla mente quel 10 marzo del 2002 quando proprio l'ex capitano giallorosso dopo un gol nel derby dedicò proprio una maglia speciale con la scritta "6 Unica" a quella che era in quel momento la sua fidanzata. "Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce". Questa la frase che accompagna il trailer del documentario annunciato dalla piattaforma streaming attraverso i propri canali social.