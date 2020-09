Ilary e la dedica a Totti: “Auguri a te che hai reso la mia vita bella da morire” – FOTO

“Auguri a te che hai reso la mia vita bella da morire”: Ilary Blasi ha scelto “A te” di Jovanotti per fare gli auguri al marito Francesco Totti. L’ex capitano oggi compie 44 anni ed è stato abbracciato dall’affetto di tifosi, amici, ex compagni e colleghi: da Nainggolan ed El Shaarawy a Zago, fino alla moglie su Instagram. I romanisti chiedono a gran voce ai Friedkin un suo ritorno in società, ma per quel momento bisognerà aspettare. Il regalo di compleanno magari può arrivare già stasera contro la Juventus: sarebbe sicuramente gradito.