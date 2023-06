Il West Ham vince la Conference League ma la Uefa ricorda anche la Roma

La seconda edizione della terza competizione europea, la Conference League, è stata vinta dal West Ham ai danni della Fiorentina. La serata di ieri, infatti, ha regalato il trofeo alla squadra inglese nella finale giocata a Praga e vinta per 2-1 contro i viola. Di fatto, in questo modo, il club giallorosso non è il più detentore ufficiale della coppa vinta solamente un anno fa contro il Feyenoord. Tramite i suoi profili social, però, la Uefa ha voluto comunque ricordare anche il momento in cui la Roma ha alzato al cielo la sua Conference League nel cielo di Tirana. L'immagine postata mette a confronto le due celebrazioni, quella della passata stagione e quella appena realizzata dagli inglesi. Dopo due anni dalla creazione della competizione, sono loro le uniche squadre a far parte dell'albo d'oro