Il “vizio” di Dan e Ryan Friedkin: ecco come i proprietari seguono la loro Roma in allenamento

Di Dan e Ryan Friedkin si sa davvero poco. I primi mesi a Roma dei due americani sono stati all’insegna del basso profilo e della riservatezza, con apparizioni riservate principalmente alle partite (sono in tribuna praticamente sempre) e dichiarazioni rarissime. I pochi che frequentano Trigoria, raccontano però di un “vizio” ricorrente dei due. Come riporta La Repubblica, durante gli allenamenti della squadra il presidente e suo figlio amano salire sulla torretta di tre metri che si erge di fianco al campo, per seguire i movimenti della squadra dall’alto. Un modo per osservare tutto ciò che succede sul campo e non perdersi nulla. Un’attenzione quasi maniacale, che da queste parti fino al loro arrivo era quasi impensabile.