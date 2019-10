Il vice della Repubblica Ceca: “Il Lipsia ha allenato bene Schick, per noi è un’ottima cosa”

In Germania la sua avventura è cominciata con il piede sbagliato. Patrik Schick si è infortunato alla caviglia e solo nello scorso weekend ha fatto il suo esordio con il Lipsia. Lo scarso minutaggio non gli ha però chiuso le porte della nazionale, dove resta la punta di diamante: “Ha avuto questo problema l’ultima volta che è stato qui a settembre – ha detto dal ritiro il vice allenatore della Repubblica Ceca – ma al Lipsia ha finito il suo lavoro, si è allenato bene, ed è una grande cosa per noi”. Anche il tecnico Nagelsmann ha approvato la convocazione: “È positivo per la sua condizione trovare minuti e giocare partite”. I Cechi sfideranno l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord l’11 e il 14 ottobre.