Il Verona si allena a Formello: la Lazio apre il centro sportivo agli avversari della Roma

In attesa della partita di stasera, il Verona si allena a Roma. Precisamente a Formello, nel centro sportivo della Lazio, che complice pure la contemporanea trasferta di Udine ha aperto le porte di casa agli scaligeri. Gli uomini di Juric hanno svolto la rifinitura nel pomeriggio di ieri, senza incrociarsi con i colleghi biancocelesti, allenatisi la mattina e poi partiti per il Friuli. Dopo l’allenamento, il Verona ha pernottato in un albergo vicino allo stadio Olimpico. Non è la prima volta che la Lazio decide di “prestare” i suoi campi agli avversari della Roma: era già successo, ad esempio, con Liverpool e Manchester City.