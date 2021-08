Il Trabzonspor travolge lo Yeni Malatyaspor 5-1: prossima avversaria la Roma

La Roma debutterà in stagione il 19 agosto contro il Trabzonspor, in occasione della partita di playoff di Conference League

La Roma debutterà in stagione il 19 agosto contro il Trabzonspor, in occasione della partita di playoff di Conference League. I turchi hanno già iniziato il campionato e oggi hanno vinto per 5-1 contro lo Yeni Malatyaspor. A segno anche due calciatori che conoscono bene la Serie A: Gervinho e Hamsik. L'andata è prevista in terra turca, mentre il ritorno, il 26, sarà allo Stadio Olimpico. Prima però i giallorossi affronteranno in campionato la Fiorentina domenica 22 agosto.