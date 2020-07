Il Totti Sporting Club vince la Coppa Italia: battuta la Roma Calcio a 8

Il Totti Sporting Club batte 3-1 la Roma Calcio a 8 e vince la Coppa Italia di Serie A. Per la squadra dell’ex capitano giallorosso, che non ha partecipato alla partita, sono andati in rete Matozzo al 7′ del primo tempo e due volte Silvagni, al 13′ e al 27′ della ripresa (si sono giocati due tempi da 25′). Inutile il provvisorio 1-2 di Luca Di Giovanni. La formazione guidata da Cancellieri sarà adesso una delle protagoniste dei playoff Scudetto, dove nei quarti di finale incontrerà proprio la Roma Calcio a 8.