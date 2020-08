Il titolo Roma sale con il closing: +14,87% in Borsa

Il titolo Roma in Borsa chiude con un picco positivo la giornata di oggi, caratterizzata dal closing per la cessione societaria nelle mani di Dan Friedkin. Si registra un +14,87% sul valore del titolo, con il prezzo ad azione equivalente a 0,35 euro. Dopo la mattinata e il primo pomeriggio passato nella sede della DLA Piper vicino Piazza di Spagna, ora si attende solo l’ufficialità del comunicato sulla cessione del club. Già da mercoledì, poi, Fienga è atteso a Londra da Ryan Friedkin per una videoconferenza sulle prossime strategie di mercato.