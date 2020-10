Il titolo della Roma cala ancora in Borsa: -6,54%

Torna a calare il titolo in Borsa della Roma. Ieri la chiusura era stata positiva (+7%), oggi di nuovo giornata negativa: ribasso 6,54% in chiusura. Niente a che vedere comunque con il crollo con cui aveva chiuso la giornata del 7 ottobre, con un ribasso addirittura del 21% frutto dell’informativa richiesta dalla Consob con cui il Friedkin Group aveva reso nota il rosso di oltre 240 milioni di euro. Non è andata bene neanche alle altre due società di Serie A quotate in borsa: la Lazio ha perso il 2,73%, la Juventus l’1,99%.