Prende forma il tabellone della prossima Coppa Italia. La Roma inizierà il percorso direttamente dagli ottavi di finale e lo farà contro una tra Cagliari, Arezzo, Verona e Virtus Entella. Poi ai quarti il possibile scontro con la Juventus allo stadio Olimpico poiché la Roma avrà il fattore casa essendo arrivata avanti in classifica. Le altre big nel lato dei giallorossi sono Atalanta e Napoli. Dall'atra parte, invece, Inter, Milan, Bologna e Como. Oltre alla Lazio che partirà dai trentaduesimi contro il Mantova. Possibile, quindi, il derby in finale.