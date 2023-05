Siviglia, Mendilibar: “Oliver Torres si è fermato in tempo. Penso non abbia niente”

Il club biancorosso farà ricorso per l'espulsione di Acuna, ma il mister non è fiducioso per averlo a disposizione in finale

Mancano 10 giorni alla finalissima di Budapest tra Siviglia e Roma. I biancorossi non avranno Acuna, l'argentino è stato espulso nei minuti finali della sfida contro la Juventus. Il club è pronto a fare ricorso, ma il tecnico Mendilibar non è fiducioso: "Se prendono un giallo per perdita di tempo e l'arbitro scrive, sarà difficile averlo con noi. Dipendiamo da quello che dice il direttore di gara". L'allenatore dopo il pareggio contro il Betis ha parlato anche delle condizioni di Oliver Torres: "Penso che non sia niente, l'ha detto lui stesso. Si è fermato in tempo. Abbiamo dieci giorni prima di quella finale". Infine, ha anche parlato di Jesus Navas: "Cerco di fare in modo che chi gioca sia al cento per cento, che non abbia problemi. In questo modo sarà più difficile che si infortunino. Se mercoledì tolgo molti di quelli che hanno giocato oggi e, di nuovo, li tolgo sabato prossimo, è normale che si infortunino. Oggi Jesus, la brutta sensazione che ha avuto oggi, deve essere stata perché era spaventato dal calcio e perché pensava alla possibile finale. Questo è il calcio e ci si può infortunare giocando o allenandosi. Alla fine, devi competere. Penso che si debba competere davvero. Se si fa solo finta di competere, è allora che ci si infortuna".