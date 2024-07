Il sindaco Gualtieri sullo Stadio della Roma: “Un progetto unico”

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un video pubblicato su X ha parlato del nuovo Stadio della Roma. Ecco le sue parole: “Siamo molto soddisfatti del progetto architettonico del nuovo stadio della Roma, che sarà realizzato a Pietralata e che ieri la società AS Roma ci ha presentato con Ryan Friedkin, Lina Souloukou e i tecnici che stanno lavorando a questo grandissimo investimento privato. Una grande opera da circa un miliardo di euro che ora tutti hanno la possibilità di vedere grazie al video realizzato dalla società. Un progetto unico, non uno stadio simile a tanti altri impianti moderni, ma pensato in relazione alla città, alla sua eredità, alla sua storia e che davvero si integra con le caratteristiche monumentali uniche di Roma. Abbiamo fissato insieme un metodo e un calendario di lavoro per rendere il processo amministrativo che dovrà portare all’avvio dei lavori il più rapido possibile attraverso dei tavoli tecnici che dovranno sciogliere tutti i vari nodi che un’opera del genere porta con sé. A partire dai parcheggi e dalla mobilità. Questa è una grande opportunità per la città perché grazie ad un investimento privato molto significativo noi potremo riqualificare un importante quadrante di Roma, oggi di fatto abbandonato, avere uno stadio immerso nel verde che grazie anche al suo isolamento acustico potrà ospitare eventi anche di altro genere. La Roma vuole insomma costruire un impianto di altissima qualità che potrà diventare uno degli stadi più belli del mondo con caratteristiche che penso faranno felici appassionati, sportivi e tifosi a partire dal cuore del tifo romanista. Una Curva Sud più grande che mai”.