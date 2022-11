Il Sindaco di Tirana incontra Gualtieri: “Bellissimi ricordi del trionfo della Roma”

Erion Veliaj, Sindaco di Tirana, è in visita a Roma e ha incontrato il Papa e Roberto Gualtieri. Il primo cittadino della capitale albanese ha ricordato la serata della finale di Conference League. Questo il suo messaggio su Twitter: "Dopo l'emozionante incontro con il Papa, ho avuto un incontro fraterno con il grande sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Abbiamo ottimi ricordi del trionfo della Roma a Tirana in Conference League e lavoreremo insieme per avvicinare ancora di più le nostre città!".