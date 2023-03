Il Roma Club Malta compie 50 anni e incontra Bruno Conti a Trigoria

Il presidente Ray Sant ha consegnato a 'Marazico' una targa a ricordo della giornata, ringraziandolo per l'amore, la passione e la professionalità dimostrata per l' AS Roma, e per la sua disponibilità con tutti i tifosi. Il Consiglio d'Amministrazione del Roma Club Malta ha poi invitato Bruno Conti insieme alla sua signora per una vacanza nell'isola di Malta, ospite d'onore per il 50° anniversario del Club.