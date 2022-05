Il Roma Club Albania permetterà di seguire la finale a Tirana senza biglietto

I tifosi si riuniranno nell'anfiteatro del lago artificiale della capitale per vedere l'ultimo atto della Conference League. La società giallorossa ha comunque sconsigliato di partire senza tagliando

Il Roma Club Albania, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa un regalo ai tanti tifosi che saranno presenti a Tirana per la partita tra Roma e Feyenoord che vale la prima edizione della Conference League e che non avranno un biglietto per l'Arena Kombetare. All'anfiteatro del Lago artificiale della capitale, infatti, stanno organizzando un evento che permetterà a tutti di seguire la finale insieme. La zona sarà quella della fan zone dei tifosi della Roma. Ecco quanto scrivono: "Il Roma Club Albania, in collaborazione con i vertici del club romanista, organizzerà un appuntamento per il 25 maggio per tutti i tifosi della nostra squadra. Per tutti coloro che non potranno assicurarsi il biglietto, ci ritroveremo nell'anfiteatro del Lago Artificiale di Tirana, che si trova vicino allo stadio. Ci aspettiamo che vengano i tifosi romanisti dall'Italia e noi dall'Albania, dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord. Ci aspetta una notte lunga e ricca di emozioni. Avvisate gli amici e Forza Roma!". La società giallorossa ha comunque sconsigliato di partire senza biglietto.