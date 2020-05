Il ritorno di Baldini, sarà consulente di mercato della Roma

Con la pista Friedkin che ancora non si è concretizzata, Pallotta ha chiesto all’amico Franco Baldini di tornare ad essere operativo. Stavolta, però, sembra solo come consulente esterno per le operazioni di mercato, riporta Andrea Pugliese su gazzetta.it. Dopo i tre precedenti incarichi in giallorossi, sta per partire la quarta era del rapporto che lega la Roma a Franco Baldini.

A lui si chiederà, appunto, di trovare strade e spazi insperati sul mercato. Soprattutto quello inglese, che lui conosce a memoria. Ma anche su quello spagnolo o francese. Baldini ha una rete di rapporti e conoscenza fittissime, che negli anni gli hanno anche permesso di conquistare la fiducia dello stesso Pallotta. Insieme alla sua professionalità ed al suo gusto per l’estetica del mondo. Già, quello stesso mondo in giro per il quale c’è da piazzare gente come Pastore, Fazio, Jesus, Florenzi, Schick, Gonalons e Karsdorp.

La verità è che il rapporto tra la Roma e Baldini non si è mai interrotto davvero, negli anni è solo cambiato. Con alti e bassi, come in tutte le storie d’amore. Di certo, a conti fatti, c’è che Baldini è ancora lì. Ed avrà ancora il suo peso. E nella Roma sperano che sia anche un peso importante, ovviamente.