Il retroscena di Eriksson: “Dopo lo scudetto con la Lazio volevo Batistuta, ma a Cragnotti non piaceva”

L’ex tecnico di Roma e Lazio Sven Goran Eriksson è tornato a parlare dei suoi anni in biancoceleste. L’allenatore svedese ha svelato un rimpianto di mercato, che avrebbe potuto cambiare il corso della storia calcistica: “Parlammo di Batistuta ma lì il presidente, per l’unica volta, mi disse di no, perché aveva già una certa età, era all’ultimo vero contratto e valeva tanti soldi. Ma abbiamo preso Salas e Crespo…“, le sue parole a Tmw Radio. Batistuta poi andò alla Roma. Il resto è storia.