Il retroscena: Berghuis vicino alla Roma nell’ultimo giorno di mercato

Steven Berghuis è stato molto vicino alla Roma, che lo ha seguito nei mesi scorsi e provato l’affondo nell’ultimo giorno della sessione di mercato. Il retroscena arriva dall’Olanda, precisamente dal podcast di “FC Afkicken”, dove è intervenuto il giornalista di Sky Fabrizio Romano. Il quale, tra le altre cose, ha parlato di quest’affare, che tuttavia non si è concretizzato perché la Roma ha deciso di tenere un calciatore già in rosa (il suo nome non viene specificato). I giallorossi avrebbero pagato 8 milioni per l’acquisto dell’olandese, che nel corso di questa stagione ha già realizzato sei gol in cinque partite di Eredivisie. Non è da escludere che Roma e Feyenoord ne possano riparlare a gennaio.