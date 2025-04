Il raggio di So(u)lé che scalda la Roma: Ranieri ha il nuovo Dybala

Un suo lampo ha deciso la sfida di questo pomeriggio contro l'Inter: si tratta del quarto gol nelle ultime 10 gare, a cui vanno aggiunti due assist. Una curiosità? Segna solo in trasferta

27 aprile 2025

Matias Soulé è senza ombra di dubbio la star del momento in casa Roma. Un suo lampo ha deciso la sfida di questo pomeriggio contro l'Inter, consentendo ai giallorossi di agganciare momentaneamente il quinto posto in classifica e di portare a 18 la striscia d'imbattibilità in campionato nel 2025. In questi primi quattro mesi dell'anno, infatti, la squadra di Ranieri non ha mai perso in Serie A (13 vittorie, 5 pareggi) e ha scalato la classifica, arrivando a sognare la Champions League e a occupare piazzamenti europei che fino a pochi mesi fa sembravano un miraggio. Ora, però, è un'altra Roma, chiamata al rush finale in ottica Europa e trascinata anche dal proprio numero 18: non è certamente un caso se oggi, sugli spalti del Meazza, c'erano l'agente, il papà Nestor e il fratello maggiore Agustin.

Roma, ecco il vice-Dybala: 4 gol e 2 assist nelle ultime 10 gare — Arrivato nella Capitale la scorsa estate per 30 milioni e presentato come vice-Dybala, quando la Joya sembrava più che mai vicina all'addio ai colori giallorossi, Matias Soulé fino a qualche settimana fa aveva fatto storcere il naso ai più. Tanti, infatti, apparivano i soldi spesi per un giocatore che ancora non era riuscito ad ambientarsi in una piazza calda ed esigente come Roma, complici ovviamente le difficoltà fisiologiche iniziali e la crisi di gioco e di risultati che aveva portato la formazione giallorossa a essere guidata da ben tre allenatori diversi in pochi mesi. L'etichetta di "vice-Dybala", poi, non era una delle più facili da rispettare, nonostante il bel rapporto con il connazionale ("Dybala è un idolo", ha dichiarato Soulé a DAZN proprio oggi pomeriggio). Nelle ultime 10 gare, però, Soulé ha dimostrato di poter essere un giocatore da Roma e, forse anche in virtù dell'assenza della Joya, si è riuscito a esprimere come mai aveva fatto quest'anno, ricevendo e guadagnandosi la fiducia di mister e compagni. Nel giro di neanche due mesi e mezzo, infatti, l'ex Frosinone è stato in grado di convincere praticamente tutti: prima la perla su punizione contro il Parma che è valsa i tre punti al Tardini, poi la rete decisiva nella trasferta di Empoli (anche lì il risultato finale è stato l'1-0) e la magia contro la Lazio di due settimane fa. Oggi, poi, la zampata e il gol-vittoria contro l'Inter, che ha portato tre punti pesantissimi per la corsa all'Europa. In mezzo anche due assist, tra cui quello della settimana scorsa contro il Verona per Shomurodov: un cioccolatino solo da scartare per l'uzbeko, che ha riposto presente.

Ora è tornato il Matias di Frosinone — "Adesso Soulé sta facendo quello che ha fatto l’anno scorso in una piazza importante", parola di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, nel post-gara di San Siro, ha commentato così lo strepitoso stato di forma del compagno. Soulé infatti, nei primi 4 mesi del 2025, si è preso sulla spalle la causa giallorossa: 11 partite (di cui 10 giocate dall'inizio) con 4 gol e 2 assist all'attivo. Numeri molto simili a quelli espressi nei primi quattro mesi del 2024, al Frosinone, quando in 16 gare (tutte da titolare) trovò esattamente lo stesso numero di reti e passaggi vincenti, nonostante anche 13 minuti a partita in meno. Risulta ancora minore nell'esperienza capitolina rispetto a quella in Ciociaria, invece, il numero di dribbling riusciti e duelli vinti, ma in compenso è aumentata quella concretezza su cui tanto ha insistito Ranieri. La zona di campo occupata, come si evince dai dati Sofascore, è praticamente la stessa nelle due annate, con il tecnico giallorosso che è stato in grado di cucirgli addosso il ruolo di vice-Dybala ma anche di esterno a tutta fascia, come accaduto proprio oggi contro l'Inter.

Tutti i gol sono arrivati fuori casa: Mati, l'Olimpico ti aspetta — Un dato in merito alla capacità realizzativa di Matias Soulé incuriosisce rispetto ad altri: segna solo fuori casa. I cinque gol stagionali del numero 18 giallorosso, infatti, sono sempre arrivati in trasferta: il primo, nella sconfitta al Bentegodi contro il Verona, poi quelli a Parma e a Empoli già ricordati, la perla del derby (all'Olimpico, sì, ma formalmente fuori casa) e infine il lampo odierno al Meazza. Insomma, in casa (all'esatto contrario di Shomurodov, che invece quest'anno segna solo tra le mura amiche), Mati forse non riesce ancora a sentirsi "a casa". La prima occasione per scacciare via questa statistica e segnare all'Olimpico (a tinte giallorosse)? Magari già domenica prossima, quando la Roma ospiterà la Fiorentina in quello che si preannuncia uno scontro diretto almeno per la qualificazione in Europa League.

Marcello Spaziani