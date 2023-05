Il raccattapalle a lezione di Mourinho: la foto con Filippo Reale diventa virale

C'è un legame curioso che lega José Mourinho con i raccattapalle delle squadre in cui si trova. Ieri, a ridosso del fischio d'inizio del match contro il Bayer, si è scritto un altro capitolo di questa simpatica "love story". Non è passato sotto traccia, infatti, il colloquio tra il tecnico portoghese e Filippo Reale, giovane promessa della Primavera giallorossa, a bordocampo. I due, hanno conversato brevemente prima di ricoprire i loro rispettivi ruoli durante la partita. Mou, come sempre, ha voluto tenere tutto sotto controllo, e ci ha messo il suo zampino anche nella gestione dei palloni da rimettere in gioco ad opera del team di raccattapalle. Non è di certo la prima volta che accade. È storica la scena del novembre 2019, quando José era sulla panchina degli Spurs e in occasione del match di Champions contro l'Olimpiakos ha dato il cinque ad un giovane "ballboy" per aver affrettato la rimessa in gioco del pallone e aver consentito al Tottenham di mettere la palla in rete. Quella sera, la storia del giovane Callum Hyne, fece il giro del mondo. Il tecnico portoghese qualche giorno dopo se lo portò anche a pranzo con tutta la squadra. Un modo per festeggiare tutti insieme, per far rendere tutti partecipi. Calciatori, tifosi, raccattapalle, tutti parte di una grande famiglia. Anche lo scorso anno, nella sfida al Vitesse dell'Olimpico, si era prodigato a proteggere uno di loro a seguito di alcune proteste dei giocatori avversari. L'allenatore giallorosso, se lo abbracciò e se lo portò lontano dai guai con sé.