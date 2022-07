Il primo giorno di Dybala da nuovo calciatore della Roma: i retroscena

La telenovela riguardante Paulo Dybala ha tenuto banco per gran parte di questa prima fase del mercato estivo e si è conclusa qualche giorno fa quando l'argentino ha scelto la Roma ed è volato in Portogallo per raggiungere Mourinho e la squadra. Tramite il proprio canale Youtube, il club giallorosso ha pubblicato un video che mostra immagine inedite delle prime 24 ore della Joya da nuovo calciatore della Roma: dall'arrivo all'aeroporto di Albufeira ai primi tocchi di palla vestito di giallorosso, passando per le visite mediche. Sul van che lo ha portato nella clinica per le visite mediche, l'argentino ha dichiarato: "Sono molto contento di essere qui e molto emozionato. Ho grande voglia di iniziare, di conoscere i miei nuovi compagni e tutto lo staff. Voglio allenarmi per iniziare nel miglior modo possibile". Dopo l'esito positivo dei test clinici, Dybala ha raggiunto i compagni all'interno degli spogliatoi. Le immagini mostrano un caloroso abbraccio con Spinazzola, suo grande amico nonché ex compagno alla Juventus. Il nuovo numero 21 giallorosso ha poi spiegato l'andamento (lampo) della trattativa, prima di concludere con un messaggio per i tifosi: "È successo tutto in modo molto veloce. Quando è arrivata la chiamata della Roma ho iniziato a parlare con il mio agente, è una società seria con una tifoseria incredibile. Sono state tutte scelte giuste. Vedere come è cresciuta la società in questi ultimi anni, le sensazioni che ho avuto da avversario sono state belle. I tifosi ti danno una carica in più".