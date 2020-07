Il presidente del Başakşehir conferma: “Under può andare al Napoli”

Sull’altare dei sacrificabili nella prossima finestra di calciomercato della Roma c’è sicuramente Cengiz Under. Il turco è già stato offerto al Napoli (con cui le trattative continuano) e un’ulteriore conferma arriva dal presidente del Başakşehir, ex squadra dell’esterno turco. E’ così che Göksel Gümüşdağ, nella serata di ieri, ha dichiarato a TRT Spor: “Cengiz Ünder potrebbe andare al Napoli e se dovesse succedere potremmo ricavare una somma da questo trasferimento”.

Gli ex rivali di Europa League, dalla cessione di Under ricaverebbero il 20% della rivendita, come espresso da Monchi al momento del suo passaggio in giallorosso. L’esterno ora in forza a Paulo Fonseca era arrivato nell’estate 2017 per 13,4 milioni più 1,5 di bonus legati ad obiettivi. A beneficiare della cessione di Under ci sarebbe poi anche il suo primo club, l’Altinordu a cui andrebberoi premi Fifa legati al Solidarity and Compensation Payments.