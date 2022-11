Il pre derby di Totti: pranzo a Santa Severa per il compleanno di Cristian

Pre derby particolare in casa Totti. Il 6 novembre infatti, oltre ad essere la data della prima stracittadina stagionale, è anche il compleanno di Cristian, primogenito dell'ex capitano giallorosso. Totti, insieme a Noemi e agli amici di sempre, ha festeggiato insieme al figlio al ristorante "Isola del Pescatore" di Santa Severa. Al termine del pranzo però l'ex numero 10 è andato via in fretta e furia per poter raggiungere in tempo lo Stadio Olimpico, dove alle 18 andrà in scena Roma-Lazio. Non lo vivrà dal campo, come fatto 44 volte in carriera, ma Francesco Totti ha voluto comunque essere vicino alla squadra in questa partita fondamentale.