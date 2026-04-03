Dopo oltre 50 anni Bruno Conti ha deciso di lasciare la Roma, il suo contratto scadrà a giugno e ha deciso di non rinnovarlo. Nel settore giovanile della Roma il nuovo responsabile sarà Fabio Tarantino. Attraverso una storia su Instagram, il portiere dell’Under 18 giallorossa Slim Bouaskar ha voluto salutare e ringraziare Bruno Conti. Il classe 2009, in giallorosso da sei anni, ha condiviso una foto insieme all’ex dirigente accompagnandola da un messaggio carico di gratitudine: “Grazie mille di tutto, mi sei sempre stato vicino nei momenti più difficili”.
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forzaroma news as roma Il portiere dell’U18 Bouaskar saluta Bruno Conti: “Mi sei sempre stato vicino”
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Il portiere dell’U18 Bouaskar saluta Bruno Conti: “Mi sei sempre stato vicino”
Il giovane giallorosso ha dato il suo saluto a Bruno con una storia su Instagram
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