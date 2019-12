Il piccolo Dzeko come papà: Dani imita il gol contro il Chelsea – FOTO

Dzeko è rientrato a Roma (domani a Trigoria ci si torna ad allenare) e per questo è arrivato anche per le famiglie il momento di rivivere attraverso le foto le vacanze. Così ha fatto Amra, che su Instagram tra le tante immagini ne he postata una che ha fatto sorridere tutto il mondo giallorosso: il piccolo Dani che sulla spiaggia di Dubai calcia un pallone quasi come aveva fatto il papà due anni fa contro il Chelsea a Stamford Bridge. Una somiglianza speciale che è stata subito “raccolta” dagli account ufficiali della Roma che l’hanno ripostata ricordando la perla di papà Edin.