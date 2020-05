Il ‘Papu’ Gomez pazzo di Dzeko: “Attaccante pazzesco” – FOTO

Tutti pazzi per Edin Dzeko. Il capitano della Roma è ormai uno dei grandi simboli della storia giallorossa, tra record e giocate. Il bosniaco rappresenta molto per i tifosi, ma anche per i suoi colleghi, che lo seguono come modello anche umano. Tra questi c’è sicuramente Alejandro Gomez, capitano e numero dell’Atalanta, che per passare la serata ha scelto il documentario sul bomber della Roma in onda sul canale ufficiale del club. “Guardo la storia di Edin Dzeko, un attaccante pazzesco”, ha scritto in una story su Instagram il talento argentino cercato in passato anche dai giallorossi.