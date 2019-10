Il papà di Perotti: “L’infortunio è stato uno shock per lui, torna dopo la sosta”

Ai microfoni di Teleradiostereo è intervenuto Hugo, il padre di Diego Perotti, che ha parlato delle condizioni fisiche del figlio pronosticando un ritorno in campo dopo la sosta. Ecco le sue parole:

Come sta Diego dal punto di vista psicologico ?

“Sta recuperando, sta migliorando. Credo che subito dopo la sosta potrà essere schierato”

Dopo questo stop, Diego ha pensato di chiudere la carriera come quando giocava al Siviglia?

“E’ stato un duro colpo per lui anche perché veniva da un precampionato continuo e costante. Si sentiva pronto e in forma, questo infortunio è stato una vera mazzata. Nei primi giorni è stato uno shock per lui. Diego si sente comunque un calciatore e vuole mettersi a disposizione per dare il massimo e per far vedere che è stata solo sfortuna”.

Come si trova Diego con Fonseca?

“E’ molto soddisfatto e sorpreso di come organizza il lavoro Fonseca. Vuole tornare al più presto a lavorare con lui”.

Diego potrebbe chiudere la carriera al Boca Juniors?

“Potrebbe essere una possibilità. Per adesso Diego vuole solo onorare il contratto che ha con la Roma. Poi penserà al futuro”.

Il Boca può rimontare il River in Libertadores?

“Perché no? Il Boca Juniors è una squadra forte e giocherà in casa. Non è una partita facile, il River ha vinto 2-0 e in caso dovessero segnare il Boca dovrà farne 4. E’ difficile, ma non impossibile”.

E’ deluso dall’esperienza di De Rossi al Boca? Oppure è difficile esprimere un giudizio a causa dai tanti infortuni del numero 16?

“Non posso essere deluso. E’ vero, è stato sempre infortunato, ma è un calciatore fortissimo che potrebbe far bene in ogni squadra del mondo. Mi incanta, non posso dare un parere negativo”.