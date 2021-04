Il padre di Karsdorp: “Aveva paura di tornare alla Roma, poi ha rivisto un futuro nel club”

Quella di questa sera sarà una serata speciale per Rick Karsdorp. Il terzino sfiderà con la sua Roma un club olandese per la prima volta. Ora è un punto fermo per i giallorossi, ma la scorsa estate è stato a un passo dall’addio. Queste le parole del papà sulla questione: “Aveva terribilmente paura di tornare alla Roma – ha detto Fred Karsdorp al de Volkskrant -. Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi chiuso. Poi Rick ha parlato con Fonseca, che aveva voglia di averlo in squadra. Alla fine è rimasto, anche perché non voleva mollare. È stata una sua scelta. Ha rivisto un futuro alla Roma, anche grazie a una conversazione con i nuovi proprietari. E la Roma è ovviamente un club più grande del Genoa”. Poi sull’impossibilità di vederlo allo stadio: “Non c’è posto neanche per un padre. Un grande peccato. Spesso ci sedevamo insieme sugli spalti quando lui non giocava. Ora che gioca, invece, nessuno può entrare”.