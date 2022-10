Il nuovo stadio della Roma sarà un gioiello da 582 milioni di euro

Un impianto che rimarrà a disposizione del club per almeno 90 anni : tanto dura la concessione ipotizzata dai vertici di Trigoria. A patto di ottenere la variante al piano regolatore necessaria per avere il via libera al progetto.

Uscendo dall'impianto, si apre una grande passeggiata verde. Il parco in cui verrà calato l'impianto è di 140 mila metri quadri. Ce ne sarà anche un secondo da 47 mila metri quadri con giochi per bambini, un anfiteatro all’aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. Per raggiungerli la Roma vuole realizzare 4.044 posti auto e 10 mila stalli per bici e moto. Numeri che dovrebero garantire l’approdo con il mezzo privato di circa 22 mila tifosi, il 35% del totale. Gli altri dovranno muoversi con i mezzi pubblici: le stazioni Tiburtina e Quintiliani della metro B sono a due passi.