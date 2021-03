Il Napoli torna ad allenarsi in vista della Roma: Lozano e Manolas in gruppo

Dopo la vittoria contro il Milan, il Napoli ha goduto di due giorni di riposo. I partenopei oggi hanno ripreso gli allenamenti al Training Center per preparare la sfida di domenica alle 20:45 contro la Roma allo Stadio Olimpico. Come riferisce il sito ufficiale degli azzurri, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di passing drill a stazioni e lavoro aerobico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla a tema e partita a campo ridotto. Lozano e Manolas hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite. La Roma invece dovrà prima giocare la trasferta di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani, e in seguito potrà dedicarsi alla preparazione della sfida con il Napoli.